美容ブランド「ReFa（リファ）」から、外出先での身だしなみチェックをよりスマートに叶える新アイテム「ReFa Aira MIRROR COMB（リファアイラミラーコーム）」が2026年7月22日に発売されます。コームとミラーをひとつにした便利な2in1設計で、持ち運びやすさとデザイン性を両立。毎日のヘアケアはもちろん、ちょっとしたお直しにも活躍する注目の新作です。 ReFaコームが叶える2in1の便利