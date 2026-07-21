全国各地で猛暑日が続いています。そんな季節に欠かせない「エアコン」ですが、使い方を間違えると命の危険に晒されるおそれがあります。 【写真を見る】冷房だと思ったら｢暖房｣だった 電池が切れていた… 熱中症死亡事例（屋内）の約16％が正しくエアコンを使えていない!? 掃除と声かけを 東京大学大学院医学系研究科などの研究によりますと、東京23区内で熱中症による死亡事例のうち、エアコンを適切に使えていなかったと思わ