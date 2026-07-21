手や足、口の中に発疹ができる「手足口病」の患者が、全国で1医療機関あたり9.12人に上り、2週連続で「警報レベル」の目安を超えました。「手足口病」は手や足、口の中に水疱性の発疹ができるウイルス性の感染症で、夏に子どもを中心に感染が広がります。国立健康危機管理研究機構によりますと、全国およそ2000の小児科で今月12日までの1週間に報告された患者は、1医療機関あたり9.12人となりました。2週連続で「警報レベル」の目