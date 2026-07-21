10年ほど前から流行り始め、すっかり定着した糖質オフダイエット。「糖質＝悪」と捉え「一切炭水化物を食べない」といった極端なダイエットを実践する人も少なくない。昨年の健康診断に引っかかったという会社員男性の高橋勝也さん（仮名・54歳）も、そのうちの1人だった。「糖質制限ダイエットが流行っていると知り、米をやめて鶏肉やナッツを食べるようにしました。女子社員にも『意識高いですね』と言ってもらえたり、始めて2か