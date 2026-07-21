新潟県三条市では、きのう午前9時半ごろ、40代の男性が路上で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。消防によりますと、搬送時に意識はなく、体が熱を持っていて熱中症の疑いがあるということです。三条市の当時の気温は31.9℃でした。死因が熱中症であれば、今年、新潟県内では初めての死者となります。