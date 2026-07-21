北海道・釧路警察署は2026年7月21日、住居侵入未遂の疑いで自称・59歳の無職の男を現行犯逮捕しました。男は21日午前0時ごろ、正当な理由がないにもかかわらず、釧路市中園町の80代女性の住宅に侵入しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、以前から女性の家族から警察に被害届が出されていて、警察官が住宅の前に張り込んでいたところ、男が無施錠の風除室のドアから侵入しようとしたため、現行犯逮捕したということ