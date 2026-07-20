数々の人気ドラマや大ヒット映画で、圧倒的な存在感を発揮してきた大物俳優の地上波復帰が、いよいよ現実味を帯びてきたのか――。7月14日、WOWOWで昨年4月?5月に放送された『連続ドラマW 災』が、「第42回ATP賞テレビグランプリ」で総務大臣賞とドラマ部門最優秀賞を受賞した。同作は、新進気鋭の監督集団「5月」が仕掛ける異色のサイコ・サスペンス。松田龍平（43）や中村アン（38）など錚々たる顔ぶれが出演したが、とりわけ異