唐田えりかと「霜降り明星」のせいやがダブル主演を務めたフジテレビ系ドラマ『102回目のプロポーズ』の最終話が6月24日に放送された。【写真】武田鉄矢がせいやにガン詰め！当初は予定がなかった「102回目」名シーン「このドラマは、1991年に放送され、社会現象を巻き起こした『101回目のプロポーズ』の続編。武田鉄矢さんが演じた前作の主人公が、せいやさん演じる恋に不器用な青年にかつての自分を重ね、彼の恋路を応援すると