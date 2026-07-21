ロシアの艦艇と共同で航行していた中国の艦艇が日本のEEZ＝排他的経済水域の内側で射撃訓練を実施し、日本政府が申し入れを行ったことについて、中国側は「理にかなっていない」と反論しました。中国外務省林剣 報道官「日本のいわゆる懸念は理にかなっておらず、中国はこれを断固として退けた」中国外務省の報道官は日本政府の申し入れに対し、このように反論しました。射撃訓練は沖ノ鳥島の南西180キロメートルのEEZ内で