熱中症を予防する上で、夏は小まめな水分補給が不可欠です。水筒を持ち歩いている人も多いと思います。そんな中、夏についやりがちな誤った水筒の使い方について、厚生労働省食品安全情報の公式Xアカウントが紹介しています。【画像】「えっ…！」これが「水筒の銅」が溶け出て青くなった“スポーツドリンク”です公式アカウントは「【金属溶出に伴う中毒にご注意！】」と投稿。その上で「金属製の容器（ヤカンや水筒）に