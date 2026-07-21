元テレビ東京のフリーアナウンサー鷲見玲奈（36）が21日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。現在の政治へ、自身の思いをぶつけた。黒をバックに、小さなフォントの白字で「国民の給料は一向に上がらないのに政治家の給料は上がり続けてる。マニュフェスト達成できなかったら減給！みたいなシステムにした方が良くない......？」と書き出した。続けて「普通の会社ならノルマ達成できなかったら給与下がるよね？」と