令和の時代の新生『スーパーマン』は“悩める青年”でしたが、続く新生『スーパーガール』のキャラクターやいかに？話題の一方で興行不振も囁かれる本作ですが、百聞は一見にしかず。さっそく調査に行って来ました！【画像】酔ってゲロを吐く新ヒロイン…『スーパーガール』の画像を見る今週のターゲット『スーパーガール』〈あらすじ・概要〉昨年夏公開の『スーパーマン』に続く新生DCユニバース作品。スーパーマンのいとこで