7月18日に「文春オンライン」で、サッカー日本代表の主将を務めた板倉滉（29）と交際していることが報じられた川口春奈（31）。19日深夜には「スポニチアネックス」で2人が結婚間近であるという続報が打たれ、ビッグカップルの誕生に驚きの声や祝福の声が広がっている。「『文春』と『スポニチアネックス』の報道を皮切りに、他のスポーツ紙も追随して川口さんと板倉さんの熱愛を報じています。2人はすでに家族や関係者に交際を報