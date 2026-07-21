元モーニング娘。テレビ東京の北川莉央アナウンサー（22）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ニュースデビューを果たしたことを報告した。【写真】ちょっと緊張気味？アナウンサーとしての風格漂う北川莉央北川は「本日のTXNニュースにてニュースデビューを終えました！」と書き出すと、スタジオで撮影した写真を投稿。「毎回、原稿をめくる際に自分の手が信じられないほど震えていて余計にドキドキするというループ