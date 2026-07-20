小泉進次郎防衛大臣に対するカンニング竹山の態度が波紋を呼んでいる。7月19日放送の『ビートたけしのTVタックル』（テレビ朝日系）での一幕だった。「この日のテーマは『ニッポンの国防の大問題を徹底討論SP』。スタジオ初出演となった小泉大臣は、日中関係や自衛官不足などについて持論を展開しました。そのなかで、長射程ミサイルをめぐる議論も交わされたのです」（政治担当記者）熊本・健軍駐屯地や静岡・富士駐屯地で進