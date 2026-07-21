栃木県は20日、栃木市内で熱中症の疑いにより87歳の男性が死亡したと発表しました。栃木県によりますと男性は20日午後1時半すぎ、屋外で倒れているのを通行人が発見したということです。救急隊が駆けつけたときには体温が42.6度になっていて、意識障害があり、救急車に収容された後心肺停止が確認されたということです。20日、栃木県内では33人が熱中症により救急搬送され死亡した87歳男性のほか重症が3人いたということです。また