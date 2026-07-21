NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。ロッテは角中勝也選手の登録を抹消しました。角中選手は、独立リーグ四国IL・高知出身で、2006年の大学生社会人ドラフト7巡目でロッテに入団。2012年と2016年に2度の首位打者を獲得し、プロ通算1345安打を積み上げました。20日に今季限りでの引退を発表。その日の試合では8番・指名打者でスタメン出場し、4打数無安打でした。試合後にはファンに改めて自身の言葉で挨拶をしました。ところ