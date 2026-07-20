吉本興業は7月17日、自社サイトを更新しダウンタウン松本人志（62）が、大腸の腫瘍切除手術を受けて無事退院したことを報告した。松本は今春、体に異変を感じて医療機関を受診し発覚したという。【こちらも読む】ダウンタウン2人揃って“現状批判”も若者ドン引き？ 共演待望論の陰で進む《アプデ不足》のファン離れ松本は同日、午後7時から行われた「DOWNTOWN＋」の緊急生配信に出演。「血便が止まれへんって言ってたでしょ。