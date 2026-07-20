2026年6月から、有馬嘉男キャスターとともに『新プロジェクトX〜挑戦者たち〜』（NHK）の進行を担当している、大谷舞風（まいか）アナの人気が急上昇している。「SNSでは『まいぷ〜』の愛称で呼ばれている大谷さんは、2017年、在学していた関西学院大学のミスキャンパスコンテストに出場、準グランプリに選出されています。また、甲子園球場でビールの売り子をしていたときは、1日に198杯を売り上げて注目されていました。もと