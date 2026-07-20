皆さんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。半袖が活躍する夏ですが、「できるなら二の腕は極力隠したい」と思っている大人女性も多いはず。しかし、羽織りものは暑いし、脱いでいる時に手に持っていないといけないのが面倒。そこで今回は、トップス1枚でも二の腕カバーができるコーデテクニックをご紹介します。◆イチオシは、袖幅の広いフレンチスリーブTシャツまず、二の腕カバーに最