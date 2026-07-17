（CNN）CNNはイラン南部の港湾都市、チャーバハール上空を現地時間17日午前に低空飛行するドローン（無人機）の映像を入手した。チャーバハールの人口密集地の上空を飛ぶドローンが確認できる。遠方では煙が立ち上っている。ドローンの操縦者は不明だが、機体の外観は米国製のMQ9「リーパー」と一致する。米国はここ数日、チャーバハールを攻撃目標に据えており、港湾付近に位置する海上管制施設を攻撃したケースもある。