お笑いコンビ「千鳥大悟（46）が20日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜深夜0・09）に出演。初対面で連絡先を交換した後輩芸人を明かした。この日は「芸人の新しい売れ方を考えようSP」として放送。25年M―1王者「たくろう」、YouTuberとしても人気の「春とヒコーキ」、弁護士芸人・こたけ正義感が出演した。そんな中、19500円の領収書を提示したこたけ。「将来、武道館とか、こういう大きいところでライ