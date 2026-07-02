7月2日発売の「週刊文春」の報じた俳優佐藤二朗（57）のハラスメント疑惑をめぐり、佐藤の所属事務所が猛反論し、騒動になっている。【もっと読む】佐藤二朗橋本愛へのハラスメント」報道に猛反発…板挟みのフジテレビが抱えた厄介すぎる“爆弾”同誌によると、フジテレビ系で4月期に放送されたドラマ「夫婦別姓刑事」の撮影中、佐藤はダブル主演で夫婦役を演じた女優橋本愛（30）にアドリブでボディータッチし、プロデュー