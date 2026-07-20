東京駅丸の内北口から徒歩1分の場所にある、丸善丸の内本店3階のパーソナルラウンジ「丸善の三階」。2026年7月11日から、アイス食べ放題の提供がスタートしました。ゆったり空間でこだわりアイスを心ゆくまで東京駅の景色を眺められる開放感のある店内は、ライブラリーはもちろん、無料Wi-Fiや電源などを完備。読書をしたり仕事をしたり、ゆったりと思い思いの時間を過ごせます。この夏、ラウンジに「アイス食べ放題」が登場。ラウ