東京・新宿区の歌舞伎町で20日、タクシーを殴ったり蹴ったりしてフロントガラスを割るなどしたとして、40代の男が器物損壊容疑で現行犯逮捕された。男は当時、酔っぱらっていたという。逮捕の男「やってます」道路脇に止められたタクシー。フロントガラスには無数のヒビが入り、大きな穴があいています。20日午前8時半ごろ、東京・新宿区の歌舞伎町で、「タクシーを足蹴りしている人がいる」と通行人から110番通報がありました。通