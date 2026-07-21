7月20日に開催、日本テレビ系列で生放送された『ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』。漫才とコントの“二刀流”日本一を決める賞レースを制したのは、結成10周年を迎えた吉本興業のお笑いコンビ「滝音」。【写真】「ダブルインパクト」司会の橋本環奈、デコルテライン露わの肩出しドレス姿エントリーした2896組からファイナル進出を決めた実力者8組だけに、「No.1決定戦」に相応しいハイレベルなステージを