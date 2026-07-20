米価高騰とコメ不足を招いた「令和のコメ騒動」からはや1年。いま、鈴木憲和農水相（44）は新たな“騒動”に直面していて……。【写真】この記事の写真を見る（2枚）高市早苗首相とは隙間風が政治部記者が語る。「鈴木氏は開成高から東大法学部を経て農水省に入省し、食品の安全性などを担当。2012年に父親の故郷・山形2区から初当選を果たしました。『米マニア』を自称するほどのコメ好きとしても知られます」「米マニア」を