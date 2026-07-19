MLBのスター選手が集うオールスターゲーム。同日に行われるレッドカーペットショーは出場選手がパートナーと歩く"晴れ舞台"だが、今年7月15日（現地時間14日）に行われた同イベントに、常連であるドジャース・大谷翔平（31）の姿はなかった。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】「足ゴツい…」と話題になった大谷・真美子さんの長男の写真。帰国時のメガネ姿の真美子さんの写真も「エンゼルス時代の2021年から6年連続6度目のオ