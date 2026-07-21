「この内容なら自分でもできる」闇バイトに応募し、都内マンションの一室に侵入して女性に性的暴行を加えたとして、住居侵入、不同意性交等などの罪に問われている山本礼哉被告（25＝逮捕時）の裁判員裁判が７月９日に東京地裁で開かれた。「この事件を巡っては指示役の松田烈被告（27＝逮捕時）も逮捕されています。松田被告は被害女性のAさんの元交際相手で、ネットの掲示板に『女性に性的暴行を加えてほしい』と”性加害代行”