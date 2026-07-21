【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は20日、交流サイト（SNS）への投稿で「イランが米兵を1人殺害するたびに何倍も代償を払わせる」と述べ、報復を警告した。17日以降、イランの攻撃などにより少なくとも米兵3人が死亡。米軍が報復名目で攻撃の強化に踏み切れば、応酬が激化し、全面的な戦闘再開に発展する恐れがある。米中央軍は20日、イランに対し、10日連続となる攻撃を開始したと発表した。米軍はイラン