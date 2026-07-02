7月1日、「文春オンライン」が俳優・佐藤二朗と橋本愛のハラスメント問題を報じた。ドラマで共演していた2人の間のトラブルに、世間が騒然となっている。2人は、2026年4月からスタートしたドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で共演。6月23日に最終回を迎えたものの、その撮影中に今回のトラブルが起きたという。「報道によると、佐藤さんが橋本さんのキャリアを全否定するような発言をしたといいます。そのうえでフジテレ