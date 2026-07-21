バレーボールの世界三大大会のひとつ、ネーションズリーグ（VNL）で、男子日本代表が史上初となる開幕から12連勝を達成し、決勝ラウンド（29日〜）進出を決めた。2大会ぶりの表彰台へ、快進撃を続ける選手たちの素顔を、自身も中高でバレー部に所属（セッター）し、入社直後の98年から現場取材を重ねてきた、実況のTBS新タ悦男アナウンサーがリポートする。第11回は深津英臣（37）。【写真で見る】深津選手、闘志溢れる試合中と試