「昭和、平成の熱血教師ものや『花より男子』（TBS系）、『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（フジテレビ系、以下『イケパラ』）などキラキラした学園ドラマが、令和ではなくなってしまいました」【写真】松嶋菜々子と反町隆史、娘の運動会で目立たないようにするも目立つと嘆くのは漫画家でドラマウォッチャーのカトリーヌあやこさん。近年、学園ドラマの名作が生まれなくなったのはなぜだろうか。カトリーヌさ