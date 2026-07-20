TBS系『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』が、きょう20日に放送される（後6：30）。番組史上初の大事件がぼっ発するなど、波乱の展開となっている。【予告動画】何があった？『イロモネア』波乱の展開で内村が絶叫2005年にスタートした同番組は、レギュラー放送、スペシャル放送ともに長きにわたり、圧倒的な笑いでお茶の間を席巻。「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイ