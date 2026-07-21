小麦色の肌に真紅のビキニ。南太平洋フィジーの青い海を背景にほほ笑む美女は、モデルでもインフルエンサーでもない。米フロリダ州マイアミの地元テレビ局「WPLG Local10」で看板アンカーを務めるジェニース・フェルナンデスだ。【写真を見る】波紋を呼んだ“看板キャスター”のビーチのプライベート写真、タイトなリゾートドレス姿この知的でホットな女性が、いま"ある騒動"に巻き込まれているのだ。ダークブラウンのロング