「週刊文春 電子版」が7月18日にツーショット付きで報じた、女優・川口春奈（31）とサッカー日本代表キャプテン・板倉滉（29）の交際。Yahoo!ニュースのコメント欄（ヤフコメ）には、2人を祝福する声とともに、川口の今後のキャリアや海外生活を巡ってさまざまな意見が寄せられている。【画像】車に乗り込む板倉滉と川口春奈川口春奈といえば、長崎県五島列島出身の人気女優。大河ドラマ「麒麟がくる」（NHK）への出演をきっかけ