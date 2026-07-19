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トイレ無断利用に「損害賠償」と個人情報強要か コンビニ経営の夫婦逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 栃木県宇都宮市のコンビニ経営夫婦2人が強要未遂容疑で逮捕された
  • トイレ利用客に損害賠償を口実に氏名や住所などの記入を迫ったとみられる
  • 被害者2人は親族に電話し、個人情報の要求には応じなかったとのこと
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