高松南警察署 引っ越しの見積もりのために家を訪れた女性に性的暴行をしようとしたとして、高松市の警備員の男（42）が不同意性交等未遂の疑いで21日に逮捕されました。 警察によりますと、男は、7月10日午前10時ごろ、引っ越しの見積もり業務のため自宅を訪れた女性（30代）に「彼氏いるの？付き合おう。ハグしていい？」などと言い、女性に抱きつくなどした上、覆いかぶさって性的暴行を加えようとした疑いが持たれていま