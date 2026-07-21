アメリカ軍はイランに対する10日連続となる攻撃を行いました。イランも中東のアメリカ軍施設などを攻撃したとしていて、攻撃の応酬が続いています。アメリカ中央軍は、日本時間午前5時からイランへの攻撃を行ったと発表しました。10日連続の攻撃となります。一方、イランの国営メディアは軍事精鋭部隊・革命防衛隊の発表として、バーレーンやクウェートにあるアメリカ軍施設などを攻撃したと報じました。ペゼシュキアン大統領は「