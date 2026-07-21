今年1月、東京・羽田空港の駐車場で両替商の男性らが香港に運ぼうとしていた現金1億9500万円を奪われそうになった事件で、警視庁は高校生を含む4人を強盗未遂の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、小山義翔容疑者（20）ら男3人と高校生の少年（16）あわせて4人です。4人は、今年1月30日、羽田空港の駐車場で男性に催涙スプレーを噴きかけるなどして1億9500万円を奪おうとした疑いがもたれています。男性は両替商らの現金を香港に