巨額の負債を抱え破産手続きを開始した決済代行「全東信」をめぐり、元幹部がNNNの取材に応じ、「数年前から破産の予兆があった」と証言しました。「全東信」は、加盟店の売上金を立て替えカード会社に先行して入金するサービスで手数料収入を得ていましたが、1151億円の負債を抱え今月6日、破産手続きの開始決定を受けました。全東信の元幹部がNNNの取材に応じ、「数年前から破産の予兆があった」と証言しました。元幹部によりま