北海道江別市で男子大学生が集団暴行をうけ死亡した事件の主犯格らの裁判で、７月２１日は解剖医が出廷し、大学生の頭部と顔は「出血していないところがないくらい全て出血していた」と証言しました。強盗致死などの罪に問われているのは、主犯格とされる川口侑斗被告と当時１７歳の少年です。２人は２０２４年１０月、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんと交際していた八木原亜麻被告や川村葉音被告らと共謀し、長谷さんに暴行を