壮絶なイジメによる不登校から15歳でアイドルへ。さらに一度は一般就職するも、セクシー女優へと衝撃の転身を遂げた百合川みおりさん。なぜ彼女はその道を選んだのか。家族の意外すぎる反応や、彼女が密かに抱く野望など、予測不能な波乱万丈の半生に迫ります。◆芸能界デビューした理由は「イジメ」――百合川さんはもともと、アイドル・グラドルとして活動していたんですよね。百合川みおり（以下 百合川）：はい、15歳でジュニ