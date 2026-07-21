7月15日、人気インフルエンサーの三野宮鈴容疑者（22）が、コカインの「共同所持」の疑いで通常逮捕（再逮捕）されたことが捜査関係者への取材で分かった。【写真を見る】水着姿やバニーガール姿を披露していた三野宮容疑者。白目をむきキマっている表情の青木容疑者。行動を共にしていた青木敬士郎容疑者（28）とともに引き起こしたこの事件は、「SNSでクスリをやっている動画を見た」という通報から逮捕へと繋がった。「人気