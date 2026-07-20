ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > メッシによるスペイン代表選手への退場要求、元審判員苦言「反する行… 北中米ワールドカップ リオネル・メッシ ネットで話題 スポーツニュース・トピックス マナー違反 東スポWEB メッシによるスペイン代表選手への退場要求、元審判員苦言「反する行為だ」 2026年7月20日 20時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯決勝、アルゼンチンFWメッシが相手選手の退場を求めた姿が注目されている FIFA元審判員のハケット氏は「スポーツマンシップに反する行為」と厳しく指摘 アルゼンチンはシュート2本で敗れており、プレー内容への疑問も呈されている 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/21 07:03 W杯の表彰式で見せたアルゼンチンの「敬意のない態度」に非難の声殺到 記事時間 07/21 06:47 ルーニー氏がW杯決勝後のアルゼンチン選手の振る舞いを強く批判 記事時間 07/21 06:26 トランプ大統領がW杯表彰式で居座り、スペイン代表が困惑の表情を浮かべる