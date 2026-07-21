7月20日、GACKTが月9ドラマで初主演を務める『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（フジテレビ系）の第1話が放送された。そこでの彼の “声量” が、思わぬ話題となっている。このドラマは、依頼人を救うため、嘘を武器に手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルのリーガルエンターテインメント。第1話でGACKT演じる敏腕弁護士・浦真鷲直人（うらまわし・なおと）が弁護したのは、芸能プロダクションの元社員マネージ