マニラ共同】フィリピン軍は20日、南シナ海アユンギン礁で同日、中国海警局の船舶から硬式ゴムボートに乗って派遣された8人が、フィリピン海軍のゴムボートに近づき、同海軍の要員1人の頭を木製の棒で殴って負傷させたと発表した。アユンギン礁はフィリピンが実効支配するが、中国は領有権を主張している。フィリピン軍はけがの程度や搬送の必要性を確認している。軍が公開した映像からは、中国側とみられるボートから、フィ