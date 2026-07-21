ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > トランプ氏いないが…サッカースペイン代表の公式X投稿に「今世紀最… 北中米ワールドカップ ドナルド・トランプ スポーツニュース・トピックス びっくり(ﾟдﾟ)! トレンド THE ANSWER トランプ氏いないが…サッカースペイン代表の公式X投稿に「今世紀最高」 2026年7月21日 11時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと スペイン代表が北中米W杯優勝の記念写真からトランプ大統領を消去した 公式Xに投稿された写真にはトランプ氏が映っておらず、画像を加工したとみられる 世界のファンからは「今世紀最高のトリミング」と驚きと称賛の声が上がっている ◆サッカースペイン代表、公式Xでの投稿🏆🙌 Dreams do come true.Believe.Fight.Never stop.Because sometimes... football gives you everything.⭐⭐❤️🇪🇸#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hhOwr7h8We— Spanish Football (@SpainIsFootball) July 19, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 トランプ氏いないが…サッカースペイン代表の公式X投稿に「今世紀最高」 記事時間 07/21 11:32 スペイン代表公式SNSが優勝直後に投稿した写真がファンの間で話題に 記事時間 07/21 10:34 マドンナが67歳でW杯決勝ハーフタイムショーに登場し驚きの声