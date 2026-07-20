《幼いころからいつか結婚する場合にはこの立場を離れるという意識をもっておりましたので、新しい生活に入ることへの不安や戸惑いはあっても、皇籍を離れるということに対して、いま改めて何かを感じるということは特にないように思います》【写真】昭和44年8月、長野県の『軽井沢プリンスホテル』にて、生後4か月の紀宮さま（現・黒田清子さん）を抱っこされる浩宮さま（現・天皇陛下）と上皇ご夫妻、秋篠宮さま夫の慶樹さんは東