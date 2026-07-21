アメリカ軍は20日、イランに対し、10日連続となる攻撃を行いました。一方、イエメンのフーシ派はサウジアラビアへの海上封鎖を宣言し、エネルギー危機のさらなる悪化が懸念されます。アメリカ中央軍は20日、イランに対する新たな攻撃を行ったと発表し、ホルムズ海峡での商船の航行は継続していると強調しました。17日以降、イランの攻撃でアメリカ軍兵士3人が死亡していて、トランプ大統領は20日、SNSで「イランがアメリカ兵を殺害